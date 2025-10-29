أحمد الشرع: السعودية مفتاح سوريا نحو العالم

وصف الرئيس السوري أحمد الشرع، الدور السعودي في المنطقة بالمحوري، وأنها تشكل قبلة الاقتصاديين اليوم.

وأكد الرئيس السوري أن السعودية مفتاحنا للتنمية الاقتصادية والتكامل، مؤكداً أن المملكة تشكل برؤيتها التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بوصلة للاقتصاد في المنطقة وقبلة للاقتصاديين في العالم.

وتعمقت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خصوصاً بعدما لعبت المملكة دوراً رئيسياً في دعم رفع العقوبات الأممية التي كانت فُرضت على البلاد خلال فترة حكم النظام السابق.

وقال الشرع خلال جلسة حوارية استثنائية في "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "منذ زيارتنا الأولى إلى السعودية عرفنا أين مفتاح التنمية الاقتصادية لسوريا".

اختار الشرع الرياض لتكون أول محطة خارجية له عقب توليه منصبه رسمياً، حيث التقى في فبراير الماضي ولي العهد السعودي. وأكدت المملكة في عدة مناسبات التزامها بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية.

وأضاف الشرع خلال الجلسة الحوارية أن سوريا بوابة الشرق والاقتصاد وركيزة أساسية في المنطقة، موضحاً أن "سوريا بدأت صفحة جديدة وانفتحت على العالم، ولديها فرص اقتصادية استراتيجية، وستصبح ممر تجاري هام في المنطقة والعالم".

ويجتمع الرئيس خلال مشاركته في "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، مع شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية عالمية.

الشرع أوضح أنه يرفض الاعتماد على المعونات، وأضاف "لا أريد لسوريا أن تكون عبء على أحد وأن تبني نفسها بنفسها".

واتفقت السعودية وسوريا، خلال انعقاد الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين مطلع الأسبوع الجاري، على نقل التعاون الاستثماري المشترك من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ.

وتوقع الشرع أن تصل سوريا إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة قريباً، مشيراً إلى أن سوريا استقطبت خلال 10 أشهر ما يقارب 28 مليار دولار.

وتنافس أسعار العقارات في سوريا نظيرتها في طوكيو، بحسب الشرع، موضحاً أن سوريا منذ 40 عاماً حتى اليوم لم يحدث بها تطوير في البناء، وهناك طلب هائل على العقارات في مقابل شح في المعروض.

وتحتاج سوريا إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر أكثر من 13 عاماً، بما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخراً.

كما تعتزم سوريا إطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر القليلة المقبلة لجذب استثمارات جديدة من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار جهودها لإعادة بناء اقتصادها المتضرر من الحرب.