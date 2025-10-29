حضور ولي العهد جلسة الرئيس الشرع امتداد للدعم السعودي لسوريا

حرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على حضور جلسة "آفاق سوريا الجديدة" التي استضافت الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض بمشاركة عدد من قادة العالم والاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية.

وأعاد الشرع، التأكيد على مسألة محورية دور السعودية في المنطقة مشيراً إلى أن الدعم السعودي كان مفتاح سوريا نحو العالم.

ويعكس حضور ولي العهد لجلسة رئيسة من جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في دورته التاسعة، دعمه للحوار والنقاش بين الخبراء والمختصين الدوليين حول اتجاهات مستقبل الاقتصاد العالمي، واستشراف تطورات بيئة الاستثمار في العقود المقبلة، حيث أصبح المنتدى حدثاً عالمياً سنوياً تترقبه الأوساط الاقتصادية الدولية، وتحرص كبرى المؤسسات الدولية على حضوره والمشاركة في أعماله.

الاهتمام بقطاع الاستثمار

كما يعطي حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمنتدى زخماً كبيراً له، إذ يعكس اهتمام المملكة بقطاع الاستثمار، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا القطاع، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول العام 2030م.

وتؤكد المشاركة الواسعة في منتدى مستقبل الاستثمار من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات السمة العالمية التي بات المنتدى يتمتع بها، وتحول المملكة إلى لاعب دولي مؤثر في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ومركز جذب للشركات والمستثمرين الدوليين الباحثين عن الفرص الواعدة التي تتيحها رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية والمشروعات الكبرى.

ويجمع منتدى مستقبل الاستثمار 2025 المنعقد تحت عنوان: "مفتاح الرخاء.. فتح آفاق جديدة للنمو" رؤساء أكثر من 20 دولة، مع رؤساء شركات عالمية وصناديق استثمارية كبرى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة في ظل التحولات العالمية الراهنة.

دعم سعودي للاقتصاد السوري

ويؤكد تخصيص جلسة خاصة بالاقتصاد السوري واستضافة الرئيس أحمد الشرع متحدثًا رئيسًا أمام المُنتدى في أول دور انعقاد له بعد بداية العهد الجديد، التزام المملكة الراسخ في دعم الاقتصاد السوري وتوفير منصة مثالية تمكنه من فتح قنوات التواصل مع أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين لاستكشاف الفرص والمساهمة في جهود استعادة عافيته.

ويعكس حضور الأمير محمد بن سلمان جلسة الرئيس السوري، حرصه على دعم تنمية الاقتصاد السوري، في إطار الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية لمساندة حكومة الشرع والشعب السوري.

ويأتي عقد جلسة رئيسة خاصة للرئيس السوري ضمن أعمال منتدى مستقبل الاستثمار 2025 في إطار الجهود التي تبذلها المملكة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.

دور سعودي قوي

قادت المملكة جهوداً دبلوماسية نشطة لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما يأتي عقد جلسة رئيسة خاصة للرئيس السوري ضمن أعمال منتدى مستقبل الاستثمار 2025 امتداداً لمبادرات المملكة الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، والتي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا.