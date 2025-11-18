اتفاقيات سعودية أمريكية في الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والسعودية اليوم الثلاثاء عن اتفاقات تشمل مبيعات في مجال الدفاع والتعاون في الطاقة النووية المدنية واستثمارا بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أيضا الإعلان عن خطوات للوفاء بشراكة استثمارية سعودي بقيمة 600 مليار دولار، وذلك أثناء استقبال الرئيس دونالد ترامب لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".