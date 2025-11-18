اتفاقيات سعودية أمريكية في الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي

وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أيضا الإعلان عن خطوات للوفاء بشراكة استثمارية سعودي بقيمة 600 مليار دولار، وذلك أثناء استقبال الرئيس دونالد ترامب لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".
