الرئيس القبرصي بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان: تعزز آفاق التعاون بمجال الطاقة في الشرق الأوسط

اشار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بعد توقيع اتفاقية ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان الى ان "هذا إنجاز استراتيجي ونبعث عبره رسالة قوية بأن قبرص ولبنان واستناداً إلى القانون الدولي يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والتعاون الاقليمي والاستقرار".

ولفت في مؤتمر صحافي مع الرئيس جوزف عون الى ان "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تاريخية ونتطلع للمستقبل لما يمكن أن تعطيه من فرص لبلدينا"، موضحا أن "الاتفاقية تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في الشرق الأوسط وتسمح بأن تكون منطقتنا ممراً بديلاً للطاقة إلى أوروبا".

ورحّب بـ"الحوار الذي بدأناه بشأن الربط الكهربائي بين قبرص ولبنان وسنتّجه إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى ذات صلة"، لافتا الى "اننا ندرك التحديات التي يواجهها لبنان ونرحّب بتصميم الرئيس عون على قيادة البلد نحو حقبة جديدة أفضل".

وأوضح "اننا نتطلّع إلى التطبيق الكامل من قبل جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن بشأن قوات "اليونيفيل"، ولبنان المستقر والقوي هو أساس لشرق أوسط ينعم بالسلام والأمن".

واضاف "سنعزّز دورنا أكثر كوجهة لتعزيز التواصل بين لبنان والاتحاد الأوروبي خلال تولينا رئاسة المجلس الأوروبي بعد 40 يوماً".