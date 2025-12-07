هجوم بـ"رذاذ الفلفل" في مطار هيثرو اللندني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها اعتقلت رجلا وتطارد آخرين بعد تعرض عدد من الأشخاص لهجوم بـ"نوع من رذاذ الفلفل" في مطار هيثرو اليوم الأحد.

أفادت خدمة إسعاف لندن بنقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لـ"اعتداء برذاذ الفلفل"، وأضافت أنها عالجت 21 شخصًا في موقف السيارات متعدد الطوابق في مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بأنه لا يُعتقد أن إصابات المتضررين تُغير حياتهم أو تُهدد حياتهم.

وتوقفت خدمة الإسعاف عن العمل الساعة 10:58 صباحًا، بعد وقت قصير من توقف فرقة إطفاء لندن.

بيان الشرطة

وكانت شرطة العاصمة أصدرت بيانا هذا نصه: تتواجد الشرطة في مطار هيثرو للتحقيق في ملابسات الاعتداء على عدد من الأشخاص هذا الصباح.

استُدعيت الشرطة في الساعة 8:11 صباحًا إلى موقف سيارات متعدد الطوابق في مبنى الركاب رقم 3 بعد ورود بلاغات عن تعرض عدة أشخاص للاعتداء.

رشّت مجموعة من الرجال عددًا من الأشخاص بما يُعتقد أنه نوع من رذاذ الفلفل، ثم غادروا المكان.

حضرت قوة الرد السريع المسلحة وألقت القبض على رجل للاشتباه في اعتدائه. لا يزال رهن الاحتجاز، وتستمر التحقيقات في تعقب المزيد من المشتبه بهم.

حضرت خدمة إسعاف لندن، ونُقل الضحايا إلى المستشفى. لا يُعتقد أن إصاباتهم تُغير حياتهم أو تُهدد حياتهم.

هناك حاليًا بعض الاضطرابات في حركة المرور في المنطقة، ولا يزال مبنى الركاب رقم 3 مفتوحًا.

وقال قائد الشرطة بيتر ستيفنز: "في هذه المرحلة، نعتقد أن الحادث وقع بين مجموعة من الأشخاص يعرفون بعضهم البعض، حيث تصاعد الخلاف وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف: "استجاب ضباطنا بسرعة، وسيكون هناك تواجد أمني مكثف في مطار هيثرو طوال الصباح، لمواصلة التحقيقات وضمان سلامة المتواجدين في المنطقة.

لا عمل إرهابيا

وقال ستيفنز: "لا نتعامل مع هذا الحادث على أنه عمل إرهابي. أتفهم مخاوف الجمهور، وأود أن أشكر المتواجدين في المنطقة على تعاونهم هذا الصباح."

وأفادت الشرطة أن البحث جارٍ لتعقب مشتبه بهم آخرين مطلوبين على صلة بالاعتداء المزعوم في مطار هيثرو.

وأفادت شرطة العاصمة أن مجموعة من الرجال فرت من مكان الحادث بعد رش عدد من الأشخاص بما وصفوه بنوع من رذاذ الفلفل. وألقي القبض على رجل، ويعمل الضباط على تعقب الآخرين.