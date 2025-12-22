ويتكوف: المحادثات حول أوكرانيا كانت مثمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف على منصة إكس إن المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، بهدف إنهاء الصراع في أوكرانيا، كانت مثمرة وركزت على توحيد المواقف.

وبعد اجتماعه مع ​كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، التقى ويتكوف ومستشار ترامب جاريد كوشنر أمس الأحد ‌بمسؤولين من أوكرانيا وأوروبا، ثم اجتمعوا بشكل منفصل مع الوفد الأوكراني بقيادة رستم أوميروف.

ووصف ويتكوف، في منشور ​على وسائل التواصل الاجتماعي، المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وركزت على "نهج ⁠استراتيجي مشترك بين ‌أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا" ولم يشر إلى محادثاته مع الروس.

وفي منشور منفصل على موقع إكس، قال ويتكوف إن محادثاته مع دميترييف كانت أيضا "مثمرة وبناءة". وأضاف "لا تزال روسيا ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا. تثمن روسيا جهود الولايات المتحدة ودعمها لحل النزاع الأوكراني وإعادة إرساء الأمن العالمي".

كانت الاجتماعات التي عقدت في ميامي هي الأحدث في سلسلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن خطة صاغتها الولايات المتحدة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.

وقال ويتكوف إن الاجتماع الأميركي-الأوكراني ركز على أربع نقاط رئيسية: مواصلة تطوير خطة النقاط العشرين وإطار عمل ضمان أمني متعدد الأطراف وإطار عمل ضمان أمني أميركي لأوكرانيا ومزيد من التطوير في الاقتصاد والازدهار لإعادة بناء ​أوكرانيا.

وقال ويتكوف إن المفاوضين ركزوا بشكل خاص على "‍الأطر الزمنية" و"تسلسل الخطوات التالية".