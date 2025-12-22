زيلينسكي يعلّق على محادثات السلام لإنهاء أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المسودات الأولية للمقترحات الأميركية بشأن اتفاق سلام تلبي العديد من مطالب كييف.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنه من غير المرجح أن يحصل كل طرف على كل ما يريده في محادثات التوصل إلى تسوية.

وأضاف زيلينسكي "بشكل عام، يبدو الوضع قويا إلى حد كبير في هذه المرحلة".

وقال الرئيس الأوكراني، للصحفيين في كييف "هناك بعض الأمور التي ربما لسنا مستعدين لها، وأنا متأكد من أن الروس ليسوا مستعدين لها أيضا".

وأكد أنه تم إدراج "نحو 90%" من مطالب أوكرانيا في مسودات الاتفاقيات.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تطالب بأن يراجع الكونغرس الأميركي هذه الوثيقة الثنائية.

وأوضح أن الفريق الأميركي يجري حاليا محادثات مع مبعوثين روس، وأن واشنطن طلبت عدم الكشف عن أي تفاصيل.