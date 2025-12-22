قتلى وجرحى جراء اشتباكات دامية في حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، وأصيب آخرون بجروح جراء اشتباكات اندلعت في مدينة حلب في شمال سوريا بين قوات الأمن الداخلي السوري، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، نقلا عن مديرية الصحة في محافظة حلب، عن مقتل "مدنيين" اثنين، و"إصابة 8 بجروح" جراء قصف نسبته لقوات سوريا الديموقراطية على أحياء كبرى مدن شمال سوريا.

ومن جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح، "نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديموقراطية، المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة، بمهاجمة "قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة... رغم الاتفاقات المبرمة"، مضيفة أن الهجوم أدى إلى "إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش".

وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب عن إصابة 3 عناصر من الدفاع المدني بجروح إثر هجوم نسبته إلى قوات سوريا الديموقراطية.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن إصابة اثنين من عناصرها "إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع على حاجز في دوار الشيحان بحلب".

ونفت وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، مضيفة أن الأخيرة هاجمت "بشكل مفاجئ نقاط انتشار" قوات الأمن والجيش.