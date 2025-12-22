فنلندا ترفع السن القصوى لعناصر الاحتياط في الجيش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فنلندا، اليوم الاثنين، أنها سترفع اعتبارا من العام 2026 السنّ القصوى لعناصر الاحتياط في جيشها من 60 إلى 65 عاما، لتعزيز الجهوزية العسكرية في مواجهة أي تهديد محتمل.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن إن هذا التعديل، الذي يصبح نافذا في الأول من يناير المقبل، بعد أن يوقعه الرئيس، سيؤدي إلى توفير 125 ألف مجنّد إضافي خلال خمس سنوات.

وأوضح هاكانن، في بيان، أن "عدد عناصر الاحتياط الفنلنديين سيرتفع إلى نحو مليون بحلول سنة 2031".

وتضمّ وحدات الاحتياط الفنلندية في الوقت الراهن نحو 900 ألف عنصر.

وأضاف الوزير "هذه الخطوة، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي نتّخذها لتعزيز قدراتنا الدفاعية، تُظهر أن فنلندا تتولّى أمنها بنفسها، اليوم وفي المستقبل".

وأنهت فنلندا عدم الانحياز العسكري، الذي دام عقودا، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أبريل 2023، بعد أكثر من عام بقليل على بدء الأزمة في أوكرانيا.