ويتكوف يكشف مخرجات الاجتماع بشأن مستقبل غزة وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، مساء السبت، أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا عقدوا اجتماعًا، أمس، لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وبحث سبل دفع الاستعدادات للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الأولى من الاتفاق حققت تقدمًا ملموسًا، تمثّل في توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الأسرى، إلى جانب انسحابات جزئية للقوات الإسرائيلية وتراجع حدّة الأعمال القتالية.

وأشار إلى أن المباحثات المتعلقة بالمرحلة الثانية ركّزت على ضرورة تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزّية موحّدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا إجراءات لتعزيز التكامل الإقليمي، شملت تسهيل حركة التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه وغيرها من الموارد المشتركة، باعتبارها عناصر أساسية لتعافي قطاع غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، عبّر ويتكوف عن دعم الأطراف المشاركة لإنشاء وتفعيل “مجلس السلام” في المرحلة القريبة، ليعمل كإدارة انتقالية تُعنى بالشؤون المدنية والأمنية وجهود إعادة الإعمار.

كما جرى استعراض الخطوات التالية في التنفيذ المرحلي لخطة السلام الشاملة لغزة، مع التأكيد على أهمية التدرّج الزمني، والتنسيق المشترك، والرقابة الفعّالة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية في القطاع والشركاء الدوليين.

وأكد ويتكوف في ختام تصريحاته التزام الأطراف الكامل ببنود خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة، مشيرًا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا.

المصدر : وكالات