رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

أصدر الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية اليوم، مرسومًا رئاسيًا قضى بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وفق القرار الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وشدد القرار في مادته الثانية على خروج القوات الإماراتية ومنسوبيها كافة من الأراضي اليمنية كافة خلال (24) ساعة. وكلّف القرار في مادته الثالثة قوات درع بالتحرك وتسلم المعسكرات كافة في محافظتي حضرموت والمهرة.


