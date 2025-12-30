رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

وشدد القرار في مادته الثانية على خروج القوات الإماراتية ومنسوبيها كافة من الأراضي اليمنية كافة خلال (24) ساعة. وكلّف القرار في مادته الثالثة قوات درع دوت الخليج بالتحرك وتسلم المعسكرات كافة في محافظتي حضرموت والمهرة.
