بالفيديو: غارات جوية أميركية على عدة مواقع في العاصمة الفنزويلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس سلسلة غارات جوية واسعة طالت مناطق عدة وقواعد عسكرية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت في أجزاء من المدينة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن عدد الهجمات الجوية بلغ نحو ثماني غارات استهدفت قلب العاصمة ومواقع متعددة داخلها، في تطور أعقبه انفجارات قوية وسقوط أعمدة دخان في أجواء الأحياء السكنية.

وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن القاعدة العسكرية "لا كارلوتا" كانت من بين الأهداف الأولى للغارات، إضافة إلى محيط القصر الرئاسي الفنزويلي، في حين ترددت أنباء عن تعرض مدينة ثانية لغارات مشابهة.

ونشرت وكالة "رويترز" أفادت بأن انقطاع التيار الكهربائي شمل منطقة قريبة من قاعدة عسكرية جنوبي كاراكاس بعد الضربات.

وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرارا بإعلان حالة الطوارئ، وأمر بنشر فوري لجميع قوات الدفاع الشعبي في كافة أرجاء فنزويلا.

وأفادت وسائل إعلام فنزويلية، بأن منزل وزير الدفاع الفنزويلي تعرض للقصف في حصن توينا العسكري، ولا معلومات عن مصيره.

هذه التطورات تأتي في ظل توتر متصاعد بين فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية، حيث تتهم كاراكاس واشنطن بتصعيد عسكري مستمر.

