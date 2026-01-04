القوات الإسرائيلية تتوغل مجدداً في جنوب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

توغلت القوات الإسرائيلية مجدداً أمس في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أن «قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية انطلقت من تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بين عين الزيوان وقرية كودنة».

وأشارت إلى «توغل قوات الاحتلال بوقت سابق السبت في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي للمحافظة».

ووفق الوكالة: «تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية، وخرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين».

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.