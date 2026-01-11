عودة حركة الطيران إلى عدن في ظل استتباب الأمن

عاد الهدوء والأجواء المستقرة إلى محافظات شبوة وعدن وأبين والمهرة، بعد انتشار قوات درع دوت الخليج . وعادت الحياة الطبيعية عادت إلى سيئون وسط استعدادات لانطلاق الرحلات الجوية من مطار المدينة. وأكد عودة الطلاب إلى المدارس والكليات في شبوة بعد استقرار الأوضاع والحالة الأمنية.

كما وصلت أول رحلة للطيران اليمني من مطار عدن إلى مطار الغيضة، في حين ستصل أولى قافلات مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الثلاثاء المقبل.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن أمس السبت أن كل القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار إلى "تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة".

أتى ذلك، بعدما أكد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد كبير، يوم الجمعة أن المجلس حلّ نفسه.

وجاء قرار الحل هذا بعد فرار رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إلى الصومال ومن ثم أبو ظبي، إثر اشتباكات بين أنصاره وقوات درع دوت الخليج التابعة للشرعية في اليمن، تفجرت منذ ديسمبر الماضي، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على حضرموت والمهرة.

إلا أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن وفرضت الأمن فيها وفي غيرها من المدن اليمنية.