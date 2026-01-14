عودة الرحلات الجوية إلى مطار سيئون الدولي

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، أن إعادة تشغيل المطار تمثل مؤشرا إيجابيا على حالة الاستقرار التي تشهدها مديريات الوادي والصحراء، وتسهم في تسهيل حركة التنقل وخدمة المواطنين.
وثمن الوكيل العامري الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والذي كان له دور محوري في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود السلطة المحلية في المحافظة.
