عاجل.. أميركا قد تضرب إيران خلال 24 ساعة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال مسؤولان أوروبيان مساء الأربعاء إن التدخل العسكري الأمريكي في إيران قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، حسبما أفادت وكالة رويترز .

وقال مسؤول إسرائيلي لم يسمه أيضاً إنه يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر التدخل، على الرغم من أن نطاق التدخل وتوقيته لا يزالان غير واضحين.

ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في المنطقة كإجراء احترازي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال فيها إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف القوات الأمريكية من أنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا شنت واشنطن هجوماً.

ذكرت صحيفة "آي" يوم الأربعاء أن بريطانيا تسحب أيضاً بعض الأفراد من قاعدة جوية في قطر تحسباً لضربات محتملة من جانب الولايات المتحدة، في خطوة تحاكي ما فعلته الولايات المتحدة.

أوروبا تطلب من رعاياها مغادرة طهران

وقد صرحت وزارة الخارجية البولندية يوم الأربعاء بأنه ينبغي على المواطنين البولنديين مغادرة إيران على الفور. وجاء في منشور على موقع X: "تحث وزارة الخارجية على المغادرة الفورية من إيران وتنصح بعدم السفر إلى هذا البلد".

كما ناشدت إيطاليا مواطنيها مغادرة إيران بسبب الوضع الأمني ​​في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان يوم الأربعاء. وأضاف البيان أن هناك حوالي 600 إيطالي في إيران، معظمهم في منطقة طهران.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من حث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة إيران ، ونصحتهم بالتفكير في المغادرة براً إلى تركيا أو أرمينيا، وفقًا لإشعار صدر يوم الثلاثاء عن السفارة الأميركية الافتراضية في طهران.

وجاء في الإشعار: "ينبغي على المواطنين الأميركيين مغادرة إيران الآن. وينصحون بالتفكير في مغادرة إيران براً إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمناً".

يأتي هذا بعد وقت قصير من تلقي الأفراد تعليمات محددة بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء الأربعاء، وفقًا لرويترز ، وسط تحذيرات من واشنطن بأنها قد تتدخل لحماية المتظاهرين في إيران.

وتعد قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم حوالي 10000 جندي.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة رويترز: "إنه تغيير في الموقف وليس إخلاءً مُخططاً له". وأضاف الدبلوماسي أنه لم يكن على علم بوجود سبب محدد لهذا التغيير.

ضرب القواعد الأميركية

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن إيران حذرت دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد العسكرية الأميركية في تلك الدول في حالة وقوع هجوم أمريكي.

وقال المسؤول لوكالة رويترز: "أبلغت طهران دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... مطالبة هذه الدول بمنع واشنطن من مهاجمة إيران.

تضمنت تحذيرات الرئيس ترامب للجمهورية الإسلامية تهديدات باستخدام القوة العسكرية. كما حذر ترامب إيران من الرد على الولايات المتحدة، قائلاً إن الولايات المتحدة سترد بمستويات "لم يسبق لها مثيل" إذا فعلت ذلك.

توقف الاتصالات بين واشنطن وطهران

كما صرح المسؤول الإيراني لوكالة رويترز بأن الاتصالات المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد تم تعليقها.

وأضاف المسؤول الكبير أن التهديدات الأميركية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن الاجتماعات المحتملة بين المسؤولين لإيجاد حل دبلوماسي لنزاع نووي مستمر منذ عقود قد تم إلغاؤها.

تؤكد هذه التعليقات تصريحًا أدلى به ترامب يوم الثلاثاء، عندما نشر الرئيس على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين .

وتأتي تصريحات المسؤول أيضاً في أعقاب تقرير نشرته أكسيوس يوم الاثنين يفيد بأن عراقجي " تواصل" مع ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن الاثنين ناقشا الاحتجاجات الجارية في إيران.