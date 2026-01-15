من إدارة الأزمة إلى ضبط المعادلة اليمن يفرض الدولة

في تحول إستراتيجي نوعي يعكس نجاح الجهود الإقليمية والدولية، تشهد اليمن مرحلة فارقة من الاستقرار الأمني والسياسي بفضل الدعم السعودي المتواصل لتعزيز مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني. وخلال الساعات الأخيرة، تصاعدت وتيرة التحركات الحكومية لترجمة النجاحات الميدانية إلى واقع خدمي ومعيشي يلمسه المواطن اليمني، وسط تفاؤل رسمي بانتهاء مرحلة إدارة الأزمات والدخول في عهد البناء والتنمية المستدامة. عدن الآمنة أعلن وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي، أن المدينة تجاوزت بنجاح المرحلة الحرجة التي شهدتها مؤخراً، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية تشهد استقراراً ملموساً بفضل التنسيق الفعال بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تعتمد على وعي المواطنين وانضباط القوات الأمنية لضمان ديمومة الاستقرار، لافتاً إلى أن تعزيز الجانب الأمني يتصدر سلم الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة.

وأشاد اليافعي بالدور المحوري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في خلق فرصة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل بجدية على تنظيم حمل السلاح وحصره ضمن المؤسسات الرسمية، باعتبار ذلك ضرورة لا غنى عنها لبناء دولة القانون والمؤسسات. دبلوماسية فاعلة على الصعيد الدبلوماسي، كثفت القيادة اليمنية لقاءاتها مع الشركاء الدوليين لتعزيز مسار الاستقرار وضمان استمرار الدعم الخارجي لعملية بناء الدولة. وفي هذا الإطار، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه آفاق تعميق الشراكة الثنائية ومستجدات الأوضاع الوطنية، حيث شدد المحرمي على أهمية الدعم الأوروبي لتقوية مؤسسات الدولة والمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

في الوقت نفسه، استعرض عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي باوزير مع سفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستوجب نهجاً متوازناً يقوم على تعزيز المؤسسات الوطنية وسد الفراغات الأمنية ومعالجة القضايا بالحوار والمسؤولية. وأوضح باوزير أن التطورات الميدانية في المحافظات الجنوبية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الدولة وتوحيد القرار الوطني تحت مظلة المؤسسات الشرعية. رؤية حكومية من جهته، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك أن نجاح عملية استلام المعسكرات في المحافظات الجنوبية والشرقية يفتح أمام الحكومة فرصة تاريخية للانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة تثبيت الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وخلال لقائه المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل، أوضح بن مبارك أن الحكومة تعكف على تنفيذ برنامج شامل يستهدف تقوية العملة الوطنية، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز الإيرادات العامة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بما يضمن أداء أفضل وخدمات أجود للمواطنين. عودة الحياة في السياق ذاته، أكد محافظون يمنيون أن المحافظات المحررة بدأت تستعيد وجهها الطبيعي بشكل تدريجي، حيث تعود الخدمات الأساسية للعمل بانتظام مع تحسن الوضع الأمني. وأشار المسؤولون المحليون إلى أن الاستقرار الذي تحقق مؤخراً أسهم في تسهيل عمل المؤسسات الخدمية ورفع كفاءة أدائها، مما انعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المحافظون أن الأولوية الراهنة تتمثل في استكمال عودة الخدمات الحيوية كافة، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مشيرين إلى أن تعزيز الاستقرار سينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأوضاع المعيشية ويعيد ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أمنهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. استقرار مستدام تشير المؤشرات الميدانية والسياسية إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة من الاستقرار في المناطق المحررة، مدعوماً بجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، وبمساندة المجتمع الدولي. ويعول المسؤولون اليمنيون على نجاح توحيد القرار الأمني والعسكري في تهيئة البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية وترسيخ هيبة الدولة، بما يمهد لمرحلة جديدة من البناء والتنمية بعد سنوات طويلة من الصراع والفوضى.

اليمن نحو الاستقرار:

عدن تتجاوز المرحلة الحرجة وتدخل «الوضع الآمن»

العمل على تنظيم السلاح وحصره في المؤسسات الرسمية

نجاح استلام المعسكرات في المحافظات الجنوبية والشرقية

التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم تثبيت الاستقرار

لقاءات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا

تعزيز الشراكة لدعم إعادة الإعمار والتنمية

الانتقال من إدارة الأزمات إلى التنمية المستدامة

تقوية العملة الوطنية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية

تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم