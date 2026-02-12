الحكومة اليمنية تعيد ترتيب البيت الداخلي استعدادا لمواجهة الحوثيين

في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الجبهة الداخلية، كشف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني عن مساعٍ حكومية لإعادة ترتيب الوضعين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني، تمهيدًا لمواجهة شاملة مع جماعة الحوثيين، سواء عبر طاولة المفاوضات أو الميدان العسكري. جاء ذلك بالتزامن مع تحركات ميدانية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، في إطار جهود موازية لتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز سيادة القانون.

تماسك سياسي

أكد الزنداني خلال اجتماع مع شركاء دوليين أن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي أسهمت في إنهاء ازدواجية القرار السياسي والعسكري، ومهدت لتشكيل حكومة أكثر تماسكًا وتمثيلًا للأطياف اليمنية. وأشار إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي والدعم السعودي ساعدا في إعادة ترتيب الوضع الأمني خلال فترة وجيزة، ما انعكس إيجابًا على المشهد السياسي العام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل ضمن أطر مؤسسية تعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء عبر خيار التفاوض أو خيارات أخرى تفرضها التطورات الميدانية، مجددًا التزام حكومته بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب.

إصلاحات اقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، كشف الزنداني عن برنامج إصلاحات شامل بدأت الحكومة تنفيذه، يشمل التعافي الاقتصادي وضبط المالية العامة ومكافحة الفساد، مع التركيز على استعادة التوازن المالي والنقدي وتحسين الخدمات الأساسية. وأوضح أن الحكومة أقرت سياسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على إنشاء وحدة متخصصة لطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية، إضافة إلى إصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة.

وثمّن رئيس الوزراء الدعم الاستثنائي الذي تقدمه السعودية لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك دعم استقرار سعر الصرف ودفع الرواتب وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، مؤكدًا أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا على النتائج.

ملف حقوقي

على صعيد متصل، التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، لتقييم أوضاع السجناء وتعزيز ضمانات العدالة. وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان مع وكيل محافظة مأرب اللواء ناصر رُقيب وقيادات قضائية وأمنية، قضايا تتعلق بالشأن الحقوقي وأهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي.

ونفّذ فريق اللجنة نزولًا ميدانيًا إلى السجن الاحتياطي الذي يضم 231 سجينًا، واطّلع على أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وتسريع الفصل في قضاياهم.