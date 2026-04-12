قتلى في حادث تدافع بهايتي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 30 شخصا على الأقل في تدافع في شمال هايتي السبت خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد.

وأكد وزير الثقافة والتواصل إيمانويل مينار لوكالة فرانس برس "مقتل 30 شخصا" في قلعة لافيريير.

وأضاف "يتلقى الجرحى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، ويبحث فريق إنقاذ عن أي مفقودين"، مشيرا الى فتح تحقيق وإغلاق الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة "لو نوفيلست" إن التدافع وقع خلال احتفالات أُقيمت في القلعة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويعود تاريخ القلعة للقرن التاسع عشر، وهي تقع على ارتفاع 900 متر داخل حديقة وطنية على بُعد 15 كيلومترا جنوب كاب هايتيان، ثاني أكبر مدن هايتي.

وفي بيان نُشر على فيسبوك، أشار رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيس-إيميه وحكومته إلى أنهم "تلقوا ببالغ الأسى نبأ الحادث المأسوي الذي وقع السبت في قلعة لافيريير في ميلو".