ترامب ينشر تصريحات بشأن إغلاق مضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب، اليوم ​الأحد، ​أن ‌بحرية بلاده ​ستبدأ على الفور ‌إغلاق مضيق هرمز، ‌وستعترض في ​المياه الدولية أي سفينة ‌دفعت رسوما ​لإيران.

وأضاف، عبر منصته "تروث سوشال": "ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته"، محذرا من أن "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله إلى الجحيم".

وأوضح أن بلاده ستبدأ في تدمير الألغام التي وضعها الإيرانيون في المضيق.

وقال ترامب "أصدرت أيضا ‌تعليمات إلى البحرية الخاصة بنا بالبحث عن كل ⁠سفينة في المياه الدولية دفعت ​رسوما لإيران واعتراضها. لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار".