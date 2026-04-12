ترامب يعلّق على المفاوضات مع إيران في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على نتائج المفاوضات المباشرة التي أجرتها الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مسعى لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أنّ المحادثات بين البلدين كانت "جيدة" وأنّه "تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" التلفويونية الأميركية "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وقال جيه. دي فانس نائب الرئيس الأميركي ورئيس وفد الولايات المتحدة في المحادثات "الخبر السيئ هو أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا خبر سيئ لإيران أكثر بكثير مما هو خبر سيئ للولايات المتحدة الأميركية".

كان الرئيس الأميركي حذّر من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي كان يجب أن تنقضي منتصف ليل 7-8 أبريل الجاري.

في اللحظات الأخيرة، أعلن ترامب وقفا لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين على أن ترافقه مباحثات مباشرة لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.