آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة

في مشهدٍ يجسّد انتقالًا هادئًا للسلطة في بلدٍ طالما اكتوى بجمر الأزمات، تسلّم الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي مقاليد رئاسة الجمهورية في قصر بغداد، عبر مراسم رسمية نقلت إليه الصلاحيات من سلفه عبداللطيف جمال رشيد، لتُطوى صفحةٌ وتُفتح أخرى في تاريخ الدولة العراقية المعاصرة.

جاء هذا الحدث في اليوم التالي مباشرةً لجلسة برلمانية فارقة حسم فيها آميدي السباق الرئاسي في جولة الاقتراع الثانية بأغلبية ساحقة بلغت 227 صوتًا، ليصبح بذلك سادس رئيس للعراق منذ إطاحة نظام صدام حسين، في سلسلة ترسّخت فيها العادة الدستورية القاضية بتخصيص هذا المنصب للمكوّن الكردي وفق التوافقات السياسية التي أعقبت عام 2003.

ووصف الرئيس الجديد مراسم التسليم والاستلام بأنها تجسيدٌ فعلي لمبدأ التداول السلمي للسلطة، معتبرًا إياها ركيزةً جوهريةً في بناء الديمقراطية العراقية وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة. وهي رسالة تحمل ثقلًا رمزيًا في سياق عراقي لا يزال يسعى إلى ترسيخ تقاليد الحكم المؤسسي بعيدًا عن الاضطرابات.

وعلى صعيد التحرك السياسي الفوري، استقبل الرئيس آميدي رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأعضاء الحزب، في لقاءٍ تناول الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في العراق، وتداعيات المشهد الإقليمي المتوتر. وأكد البيان الرئاسي الصادر عقب الاجتماع على أهمية تعميق التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بوصفه شرطًا لازمًا لمعالجة التحديات وتوحيد الجهود، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعب العراقي في الأمن والتنمية والاستقرار.

وتتصدّر سيرة آميدي السياسية خبرة واسعة في دواوين السلطة العليا، إذ عمل مستشارًا لثلاثة رؤساء سابقين، قبل أن يتولى حقيبة البيئة في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بين عامَي 2022 و2024.