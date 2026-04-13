حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان

في مشهد يجمع بين الإغراء السياسي والضغط العسكري، كشفت بكين عن 10 إجراءات تحفيزية تجاه تايوان في اللحظة ذاتها التي كانت تُحلِّق فيها طائراتها الحربية فوق مضيق تايوان، ما يكشف عن استراتيجية صينية تمزج بين ترغيب المعارضة وتطويق الحكومة المنتخبة، في رهانٍ على تفتيت الموقف التايواني من الداخل قبل أن تُحسم المعركة في الخارج.

الجزرة الصينية

أعلنت بكين، أمس، عن حزمة من 10 إجراءات تحفيزية موجَّهة نحو تايوان، جاءت في ختام زيارة تشنغ لي-وون، رئيسة حزب كومينتانغ المعارض، التي التقت الرئيسَ الصيني شي جينبينغ في بكين. وتشمل الإجراءات تخفيف قيود السياحة واستئناف الرحلات الجوية بين الجانبين، والسماح للمواطنين من شنغهاي ومقاطعة فوجيان بزيارة تايوان، فضلاً عن تسهيل مبيعات المواد الغذائية ومنتجات مصايد الأسماك، والسماح بعرض المسلسلات والوثائقيات التايوانية شريطة أن تكون ذات «محتوى صحي».

غير أن بكين لم تُخفِ الشرط الجوهري الكامن خلف هذه التنازلات الظاهرة؛ إذ ربطت الإجراءات صراحة بمعارضة استقلال تايوان، مما يكشف أن العروض الاقتصادية والثقافية ليست سوى غلاف لأجندة سياسية واضحة المعالم.

تايبه ترفض

لم تنطلِ اللعبة على الحكومة التايوانية؛ إذ وصف مجلس شؤون البر الرئيسي ما تسميه الصين «تنازلات» بأنها «حبوب مسمومة مغلفة على شكل هدايا كريمة»، مؤكداً أن أي تبادل عبر المضيق يجب ألا يخضع لشروط أو أهداف سياسية مسبقة. وذهب كبير المسؤولين التايوانيين عن ملف الصين إلى أن بكين تتعمَّد خلق انطباع زائف بأن تايوان شأن داخلي صيني، مطالباً بكين بالتواصل مع الحكومة المنتخبة ديمقراطياً لا مع أحزاب المعارضة.

في المقابل، رحَّب حزب كومينتانغ بالإعلان الصيني ووصفه بأنه «هدية» لشعب تايوان، مما يعمِّق الانقسام الداخلي التايواني ويمنح بكين ورقة ضغط سياسية داخل الجزيرة ذاتها.

العصا العسكرية

بينما كانت مصافحات الدفء السياسي تجري في قاعات بكين، كانت وزارة الدفاع التايوانية ترصد 17 طائرة عسكرية صينية و7 سفن حربية حول الجزيرة، عبرت خمس عشرة منها خط الوسط ودخلت مناطق تحديد الدفاع الجوي التايوانية. ومنذ مطلع الشهر الحالي وحده، رُصدت الطائرات الصينية ثمانياً وستين مرة والسفن أربعاً وثمانين مرة، في مؤشر واضح إلى أن بكين تُدير ملف تايوان بيدين: يدٍ تحمل الجزرة وأخرى تُشهر العصا.

الموقف الأمريكي

في الوقت ذاته، دعت واشنطن إلى أن يتركَّز أي تواصل هادف عبر المضيق على الحوار مع السلطات التايوانية المنتخبة ديمقراطياً، معارضةً أي تغيير أحادي للوضع الراهن من أي طرف كان، ومؤكدةً دعمها المستمر لتعزيز القدرات الدفاعية التايوانية.

الصين تُعلن عن 10 إجراءات تحفيزية لتايوان:

الإجراءات تشمل: السياحة والرحلات الجوية والمنتجات الغذائية المسلسلات

شرط بكين: معارضة استقلال تايوان مقابل أي تنازل

تايبه: العروض الصينية «حبوب مسمومة» برفض الحكومة وترحيب المعارضة

17 طائرة حربية و7 سفن صينية رُصدت حول تايوان في التوقيت ذاته

واشنطن: الحوار عبر المضيق يجب أن يكون مع الحكومة المنتخبة لا المعارضة

آخر لقاء بين شي وزعيم كومينتانغ كان عام 2016

الصين ترفض التحدث مع الرئيس لاي وتصفه بالانفصالي