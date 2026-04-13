مقتل 21 نيجيريا في مواجهة مع قطاع طرق

شهدت ولاية زامفارا في شمال نيجيريا تصعيدًا أمنيًا جديدًا بعد مقتل 21 شخصًا في مواجهات مسلحة بين سكان قرية بونكاساو وعصابات مسلحة تُعرف محليًا باسم «قطّاع الطرق»، إثر رفض الأهالي دفع مبالغ مالية تُفرض عليهم بشكل دوري. وتسلّط الحادثة الضوء على تفاقم أزمة انعدام الأمن في شمال البلاد، حيث تتداخل الجرائم المنظمة مع التمردات المسلحة في بيئة أمنية هشة تعجز الحكومة عن احتوائها رغم عمليات عسكرية مستمرة منذ سنوات.

هجوم مسلح

اقتحم عشرات المسلحين القرية الواقعة في منطقة بوكويوم على متن نحو 80 دراجة نارية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة مع السكان الذين حاولوا التصدي للهجوم، وفق ما أفاد به شهود عيان. وأسفر تبادل إطلاق النار عن سقوط 21 قتيلًا من الأهالي، بينما أكدت الشرطة وقوع الحادثة دون تقديم تفاصيل نهائية، مكتفية بالإشارة إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات الهجوم.

رفض الإتاوات

وبحسب روايات محلية، فإن الاشتباك اندلع بعد قرار سكان القرية التوقف عن دفع الأموال التي تفرضها العصابات بشكل متكرر، في ظل ما وصفوه بتحول هذه المدفوعات إلى مصدر لشراء الأسلحة وتعزيز نفوذ المسلحين. وأكد وجهاء محليون أن الأهالي اتجهوا إلى خيار المواجهة المباشرة بدلًا من الاستمرار في دفع الإتاوات، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في مستوى العنف داخل المنطقة. جذور العنف

تعود جذور الأزمة في زامفارا إلى صراعات قديمة بين رعاة الماشية والمزارعين حول الموارد الطبيعية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى شبكات إجرامية منظمة تنفذ عمليات خطف ونهب واسعة النطاق. وتشير تقارير أمنية إلى تزايد الروابط بين هذه العصابات وجماعات متطرفة تنشط في شمال شرق نيجيريا، ما يعقّد المشهد الأمني ويزيد من انتشار العنف عبر مناطق متعددة.

عجز أمني

ورغم نشر القوات الحكومية في الولاية منذ عام 2015، واستمرار محاولات عقد اتفاقات سلام وعفو مع المجموعات المسلحة، فإن الهجمات لم تتوقف. ويعكس استمرار العنف محدودية فعالية المقاربات الأمنية والسياسية في ظل بيئة تتداخل فيها الجريمة المنظمة مع النزاعات المحلية، ما يجعل الاستقرار في شمال نيجيريا هدفًا بعيد المنال حتى الآن.

