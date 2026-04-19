البلغاريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الناخبون البلغاريون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في تصويت مبكر؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تصدر تحالف بلغاريا التقدمية الجديد بقيادة الرئيس السابق رومن راديف.

وكان راديف قد استقال من منصب الرئيس في يناير للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

ومن المتوقع حاليا أن يصبح التحالف المحافظ "جيرب-إس دي إس"، الذي كان يحكم حتى ذلك الحين، ثاني أكبر قوة سياسية بنسبة تقارب 20%، وفقا للتوقعات.

ويتوقع دخول خمسة أحزاب على الأقل إلى البرلمان الجديد في صوفيا عقب الانتخابات، التي تعتمد نظام التمثيل النسبي.