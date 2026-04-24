تقرير: 266 مليون شخص عانوا من الجوع في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية إن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم سجل مستوى مرتفع بشكل كبير في عام 2025.

وأعلنت الشبكة أن 266 مليون شخص في 47 دولة تعرضوا العام الماضي لمخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، طبقا لأحدث تقرير عالمي للشبكة حول الأزمات الغذائية نشر اليوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن عشر دول تضررت بشكل غير متناسب.

وبشكل عام، تضاعف انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل عام خلال السنوات العشر الماضية، مع بقاء حجم الجوع مرتفعا بشكل مثير للقلق.

وبالنظر إلى العام الحالي، ترسم الشبكة أيضا صورة قاتمة. وقالت إن الصراعات المستمرة وتغير المناخ وعدم اليقين الاقتصادي العالمي من المرجح أن تبقي الوضع في العديد من البلدان عند مستوى حرج أو حتى تزيده سوءا.