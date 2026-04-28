الملك تشارلز يبدأ زيارة دولة إلى الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل دونالد ترامب في البيت الأبيض الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في اليوم الأول من زيارة دولة تستمر حتى 30 أبريل.

واستقبل ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الثنائي الملكي قرابة الساعة 20.20 بتوقيت غرينتش عند المدخل الجنوبي للبيت الأبيض، وقاموا بجولة على خلايا النحل في المقر الرئاسي.

وحطت الطائرة التي تقلّهما في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، قبل أن ينزل منها تشارلز وكاميلا ويقام لهما استقبال رسمي.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد، قال ترامب عن الملك تشارلز الثالث "إنه رجل عظيم وشجاع جدا، ويمثل بلاده خير تمثيل".

ويبدأ برنامج الثلاثاء، وهو أكثر يوم يتضمن محطات رسمية، بمراسم استقبال عسكري.

ويعقد ترامب والملك تشارلز الثالث اجتماعا في المكتب البيضوي، بينما تشارك زوجتاهما في فعالية محورها التعليم والذكاء الاصطناعي.

ويُفترض أن يلقي الملك البريطاني، اليوم خطابا أمام الكونغرس الأميركي، سيكون الأول منذ خطاب الملكة إليزابيث الثانية عام 1991..

حيث ركز خطابها آنذاك على التاريخ المشترك بين البلدين وأهمية قيمهما الديمقراطية، وهي موضوعات يتوقع أن يعيد تشارلز التأكيد عليها اليوم الثلاثاء.

وسيتناول المسؤولان وزوجتاهما العشاء مساء داخل قاعة استقبال في البيت الأبيض.

بعد زيارة لنيويورك الأربعاء، سيزور الملك والملكة النصب التذكاري لضحايا 11 سبتمبر 2001. وسيلتقيان ترامب وزوجته للمرة الأخيرة الخميس قبل عودتهما إلى بريطانيا.