رئيس الوزراء البريطاني يواجه "تحدياً" مع بدء انتخابات مهمة

ابوظبي - سيف اليزيد - فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها، اليوم الخميس، ليدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية، والتي تعد اختبارا صعبا أمام رئيس الوزراء، كير ستارمر، في نصف فترة ولايته.

ويستعد حزب العمال بزعامة ستارمر، لتكبد خسائر فادحة في الانتخابات، التي تهدف إلى اختيار نحو 5000 عضو في المجالس المحلية وعدد من رؤساء البلديات في أنحاء إنجلترا، بالإضافة إلى برلمانات لديها حكم شبه ذاتي في اسكتلندا وويلز.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) ومن المقرر إغلاقها الساعة العاشرة مساء. وسوف تقوم بعض السلطات المحلية بفرز الأصوات ليلا، ولكن من المرجح أن يتم الإعلان عن أغلب النتائج بعد ظهر يوم غد الجمعة.

واعترف ستارمر بأن الانتخابات ستمثل " تحديا" ولكن في آخر حديثه للناخبين حثهم على " اختيار الوحدة بدلا من الانقسام".

ويتنافس نحو 25 ألف مرشح على أكثر من 5000 مقعد في 136 مجلساً في أنحاء انجلترا.