"الصحة العالمية": تفشي فيروس "هانتا" لا يشكل بداية جائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، لا يشكل حالياً بداية وباء أو جائحة.

وقالت ماريا فان كيركوف مديرة قسم الوقاية والتأهب بالمنظمة إن الوضع يمثل تذكيراً بأهمية الاستثمار في الأبحاث الخاصة بمسببات الأمراض، لما للعلاجات واللقاحات ووسائل التشخيص من دور في إنقاذ الأرواح.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الهولندية نقل مضيفة طيران إلى مستشفى بأمستردام، بعد مخالطتها أحد ضحايا الفيروس على متن السفينة "هونديوس"، مشيرة إلى أنها تعاني أعراضا خفيفة وتخضع حاليا للفحص.

وكان ثلاثة أشخاص قد توفوا جراء تفشي الفيروس على متن السفينة السياحية الصغيرة، التي انطلقت من جنوب الأرجنتين مطلع أبريل الماضي.

ويُعرف فيروس "هانتا" بأنه ينتقل غالبا عبر الهواء الملوث بإفرازات القوارض المصابة، فيما يعد انتقاله بين البشر نادراً.