ترامب يهدد إيران بمزيد من الضربات "الأعنف" إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهديده لإيران ليل الخميس – الجمعة بالمزيد من الضربات "الأعنف" إذا لم توقع اتفاقا "بسرعة"، بعد هجمات إيرانية استهدفت ثلاث مدمرات أميركية كانت تعبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أنه "لم تلحق أي أضرار بالمدمرات الثلاث، لكنّ أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين"، واصفا سقوط مسيّرات كأنها "فراشة تسقط في قبرها!".

وأضاف "سنوجه لهم ضربة أقوى وأعنف، في المستقبل، إذا لم يوقعوا الاتفاق بسرعة!".

وأعلن الجيش الأميركي أنه اعترض هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تابعة للبحرية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه "استهدف مواقع عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجمات على القوات الأميركية".

المصدر : عرب 48