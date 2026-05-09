"الصحة العالمية": 6 حالات مؤكدة بفيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا"، من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشّي الفيروس على متن سفينة سياحية.

وذكرت المنظمة في بيان، إنه حتى 8 مايو، تم الإبلاغ عن ثماني إصابات، بينها ثلاث وفيات، - نسبة الوفيات 38%-، و تم تأكيد ست حالات مخبرياً على أنها إصابات بفيروس "هانتا"، وجميعها تعود إلى سلالة فيروس الأنديز "ANDV".



وأوضحت المنظمة أن مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يُعدّ متوسطاً.

وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر بصورة مستمرة.