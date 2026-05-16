الأمم المتحدة: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة حاسمة لوقف الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، أمس، أن المفاوضات بين لبنان واسرائيل تشكّل «فرصة حاسمة» لوقف الحرب، مندداً باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلّف «حصيلة غير مقبولة» من المدنيين.

وقال في بيان «الجهود الدبلوماسية إنما توفّر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف»، آملاً في أن «تمهّد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي، رغم أن الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ».

وندّد ريزا باستمرار «الغارات الجوية وعمليات الهدم بشكل يومي، مخلّفة حصيلة غير مقبولة من الضحايا في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية»، في وقت أحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2951 شخصاً على الأقل منذ تجدد الحرب في الثاني من مارس.

واستأنفت أمس، جولة المحادثات الثانية بين لبنان وإسرائيل في يومها الثاني في واشنطن، رغم تصاعد العنف مجدداً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على الأراضي اللبنانية، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وقال دبلوماسي إن مبعوثي البلدين استأنفوا المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأميركية.