قائد الجيش اللبناني: محاولات التشكيك بالمؤسسة العسكرية تخدم أعداء لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، أن لبنان لا يزال يواجه تداعيات "العدوان الإسرائيلي المستمر" وما خلّفه من دمار وآلاف الشهداء والجرحى، خصوصًا في الجنوب، بالتزامن مع استمرار احتلال أراضٍ لبنانية، مشددًا على أن الجيش يواصل أداء مهامه "في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة".

وقال هيكل، في "أمر اليوم" بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، إن الجيش سيبقى "السد المنيع" في مواجهة ما وصفها بـ"المؤامرات" التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي.

واعتبر أن حملات التشهير والتشكيك بالمؤسسة العسكرية، إلى جانب "الشائعات الطائفية والمناطقية"، تصب في خدمة "أعداء لبنان"، فيما شدد على أن السلم الأهلي والوحدة الوطنية يشكلان "السلاح الأقوى" لحماية البلاد واستقرارها.

المصدر : عرب 48