ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار قرب بوابات البيت الأبيض

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق ​النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس ⁠السبت.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجوداً في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي في بيان إن الرئيس لم يتأثر بالحادثة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله "كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالمقر الرئاسي الأميركي.

وكتب ترامب على حسابه عبر منصة "تروث سوشال" الاجتماعية "أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية الليلة لمسلح قرب البيت الأبيض، كان له تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا بالمبنى الأعزّ في بلدنا".

وأوضح الناطق أنه بعد الساعة السادسة مساء بقليل (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش)، قام رجل كان قرب المحيط الأمني في البيت الأبيض "بإخراج سلاح من حقيبته وفتح النار".

وأضاف "ردّ عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى محلي حيث أُعلنت وفاته. وخلال إطلاق النار، أُصيب أحد المارة أيضا" من دون تقديم تفاصيل عن حالته.

ولم يُصب أي من عناصر الخدمة السرية.وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض.