زيلينسكي: طلبت من أميركا مزيدا من صواريخ "باتريوت"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه يواصل الطلب من الولايات المتحدة إمداد بلاده بمزيد من صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي التي يمكنها التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر زيلينسكي أنه لم يتلق ردا بعد على خطاب أرسله في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس يطلب فيه المزيد من الذخيرة أميركية الصنع.

وحذر من أن الشحنات المرسلة إلى أوكرانيا أقل من المطلوب بكثير.

وقال زيلينسكي للصحفيين أثناء زيارة للسويد "أعتقد أن (الولايات المتحدة) يتعين أن تتصرف بشكل أسرع".

ويحرص زيلينسكي على تأمين المزيد من شحنات الأسلحة الأجنبية التي لا تستطيع أوكرانيا إنتاجها بنفسها، ويعرض في المقابل مشاركة الخبرات، التي امستبتها أوكرانيا، في مجال الطائرات المسيرة الحديثة.