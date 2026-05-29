الآلاف يغادرون مكة مع انتهاء موسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ آلاف الحجاج الجمعة، مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة.

وشارك هذا العام أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة في موسم الحج.

وأكمل، اليوم الجمعة، عشرات الآلاف من الحجاج، اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية خلال أيام الحج هذا العام.

وأفاد الهلال الأحمر السعودي، بأن فرقه قدّمت خدمات إسعافية "لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج حتى الخميس".

وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألفا من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.ولم تُسجل أي حوادث تذكر هذا العام.