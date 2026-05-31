اعتقالات واعتداءات بالضفة وقصف متواصل لغزة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح ورضوض، بينهم مسن وسيدة، جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية مادما بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن القدس وقلقيلية وجنين.

على صعيد متصل، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات المسيّرة للاحتلال تجاه منازل وممتلكات الفلسطينيين في المناطق الشرقية من القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,938 شهيدًا و 172,919 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.