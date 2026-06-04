تصاعد التوتر بين أميركا وإيران بعد تبادل ضربات في الخليج

القاهرة - كتب محمد نسيم - تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مجددا فجر الأربعاء، مع إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) اعتراض صواريخ باليستية ومسيّرات قالت إن إيران أطلقتها باتجاه مواقع في البحرين والكويت، بالتزامن مع تنفيذ هجوم أميركي استهدف منشأة عسكرية في جزيرة قشم الإيرانية، في تصعيد ميداني يتزامن مع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وبحسب "سنتكوم"، فقد أُطلقت صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، فيما أعلنت القوات الأميركية والبحرينية اعتراض ثلاثة صواريخ قالت إنها كانت متجهة إلى البحرين، في حين أكدت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، بينما دعت السلطات البحرينية السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة بعد تشغيل صفارات الإنذار.

وجاءت هذه التطورات بعد تقارير تحدثت عن مواجهات بين قوات أميركية وإيرانية في مضيق هرمز، وسط أنباء عن استهداف قاعدة أميركية في الكويت، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا أنها نفذت ضربة استهدفت محطة تحكم عسكرية في الجزيرة.

وفي موازاة ذلك، وسّعت الولايات المتحدة إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، إذ أعلنت "سنتكوم" أنها عطلت ناقلة نفط كانت متجهة إلى ميناء إيراني بعد تجاهلها أوامر وتحذيرات أميركية متكررة، مؤكدة أنها استخدمت صاروخا من طراز "هيلفاير" لاستهداف غرفة محركات السفينة ومنعها من الوصول إلى وجهتها.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد جديد في المواجهة الأميركية الإيرانية في الخليج، في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها تواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية وحماية الملاحة في المنطقة، بينما تتهم طهران الولايات المتحدة بمواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية رغم استمرار المساعي الدبلوماسية والمفاوضات الجارية بين الجانبين.

المصدر : وكالات