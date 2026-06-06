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أوزبكستان تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية بتكلفة 9.5 مليار دولار

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أوزبكستان تبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية بتكلفة 9.5 مليار دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت أعمال بناء أول محطة للطاقة النووية في أوزبكستان ، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الأوزبكية.

 

أُقيم حفل الإطلاق عبر تقنية الفيديو، وربط موقع البناء في وسط أوزبكستان بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حيث أصدر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاً ، الأمر ببدء بناء الوحدة الأولى من المحطة.

 

وقال ميرزيوييف إن المحطة ستسهم بشكل كبير في توليد الكهرباء في البلاد، بمجرد أن تعمل بكامل طاقتها التصميمية.

 

وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة لأوزبكية أن أعمال بناء المحطة والتجهيزات اللازمة لتشغيلها تتم وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

من جانبه أوضح عظيم أحمدخادجاييف رئيس الوكالة المعنية بتطوير الطاقة الذرية في أوزبكستان "أوزاتوم" ، أن التكلفة الأساسية للمشروع تُقدر بنحو 9.5 مليار دولار أمريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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