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حريق في ميناء بالإكوادور يخلف أضراراً واسعة

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حريق في ميناء بالإكوادور يخلف أضراراً واسعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب شخصان بجروح ودُمرت عشرات قوارب الصيد إثر اندلاع حريق في ميناء "مانتا"، أحد أهم موانئ الصيد على ساحل المحيط الهادئ في الإكوادور.

وقالت وكالة إدارة المخاطر في الإكوادور إنه تمت السيطرة على الحريق، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

ووفقًا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران فيما لا يقل عن 35 قاربًا راسيًا في الميناء، معظمها من قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة المصنوعة من مواد شديدة الاشتعال، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق منطقة الميناء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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