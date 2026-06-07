4 قتلى في هجمات بمسيرات شمال كردفان

قالت هيئة حقوقية سودانية، اليوم، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة على قريتين بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأفادت «هيئة محامو الطوارئ (مستقلة)»، في بيان، بأن طائرات مسيرة استهدفت قريتي «الخشخاشة» و«البقريات»بمنطقة أبو زعيمة التابعة لمحافظة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان أمس الجمعة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة جرى إسعافهم إلى منطقة المرخ بشمال كردفان لتلقي العلاج.

وأضاف البيان: «وفي المنطقة ذاتها، استهدفت هجمة أخرى سيارة مدنية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر».

وتابع «وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للهجومين إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بينهم حالات حرجة».

ولم يشر بيان هيئة «محامو الطوارئ»، إلى الجهة المنفذة للهجمات، غير أن المنطقة التي تم استهدافها تشهد معارك ضارية حاليا حيث يحاول الجيش انتزاعها من «قوات الدعم السريع».

وفي 12 مايو الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في كردفان، وقالت إن الضربات بالطائرات المسيرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ 25 أكتوبر الماضي.