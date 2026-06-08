وكانت المنظمة قد صنفت هذه الأزمة كحالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي، فيما يسابق مسؤولو الصحة الزمن لكبح جماح انتشار الوباء في المنطقة.
وحتى الآن، أحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها 82 وفاة، حيث ظهر التفشي قبل ثلاثة أسابيع. وفي أوغندا المجاورة، سُجلت 19 إصابة مؤكدة بينها حالتي وفاة. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي في البلدين إلى 471 إصابة و84 وفاة، أي بزيادة 100 إصابة و20 وفاة خلال 24 ساعة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إيبولا يتمدد في وسط إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.