هجوم روسي جديد على أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن روسيا ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا، في هجوم لم يؤد إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود، يقع على بعد أمتار من مكان ‌تخزين «كميات كبيرة من المواد النووية»، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على الأمر.

وقالت وكالة الطاقة الذرية ‌الحكومية في كييف «إنرجوأتوم»، ‌إن البناية لم يكن بها مخزونات وقود نووي وقت الهجوم.

وجرى إخماد حريق نجم عن الهجوم، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ولم تعلق روسيا علنا على الهجوم المذكور على ‌المنشأة، التي تقع على بعد نحو ‌15 كيلومترا من محطة تشيرنوبل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم.

وفي بيان، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فريقا سيزور الموقع قريبا «لتفقد آثار الضربة».