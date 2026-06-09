كارين إليوت هاوس بين سعوديتين: من تفسير المملكة التقليدية إلى ملاحقة المملكة المتحولة

تحليل: بسام الجيال

تمثل كارين إليوت هاوس حالة مختلفة في الكتابة الأمريكية عن السعودية. أهميتها لا ترتبط بزيارة عابرة، ولا بانطباع سياحي سريع، ولا بكتاب واحد صعد ثم اختفى، بل بمسار مهني طويل تشكل عبر عقود من الصحافة الاقتصادية والسياسية ومتابعة الطاقة والعلاقات الدولية والتحولات الإقليمية. هذا المسار جعلها تصل إلى السعودية من أبواب لا يدخل منها عادة أصحاب الكتابات السطحية. دخلت من باب الدولة، والنفط، والتحالفات، والسوق، والتوازنات الدولية، ثم اكتشفت أن هذه المفاتيح لا تكفي وحدها لفهم المملكة. خلف الدولة يوجد مجتمع، وخلف الأرقام توجد عائلة، وخلف التحالفات توجد ثقافة، وخلف الاستقرار توجد حركة اجتماعية بطيئة لا تراها التقارير الرسمية بسهولة. كارين لم تكن كاتبة مفتونة بغرابة الشرق، ولم تتعامل مع السعودية كخلفية استشراقية غرائبية لقصص الصحافة الغربية المعتادة. لم تأتِ باحثة عن صورة امرأة منقبة أو صحراء واسعة أو مجلس ملكي مغلق ثم تعود بما يكفي لإشباع خيال القارئ الأمريكي. جاءت بعقل صحفي محترف يريد أن يعرف كيف تعمل القوة، وكيف تُدار الثروة، وكيف يصمد نظام سياسي طويل العمر، وكيف يتحول مجتمع محافظ تحت ضغط التعليم والاقتصاد والديموغرافيا. لهذا بدت كتاباتها أكثر جدية من كثير من النصوص الغربية التي اختزلت السعودية في رمزين أو ثلاثة ثم ادعت أنها فهمت البلد كله. صعودها المهني داخل وول ستريت جورنال ليس تفصيلًا عابرًا. هذه المدرسة الصحفية تنتج نوعًا محددًا من الكتّاب: كتّاب يبحثون عن المصالح، عن الشبكات، عن مراكز القرار، عن أثر المال في السياسة، وعن أثر السياسة في السوق. حين تنظر شخصية خرجت من هذا العالم إلى السعودية، فإنها لا ترى فقط بلدًا محافظًا، بل ترى أحد أهم العقد الجيوسياسية في العالم. ترى دولة تمسك بورقة الطاقة، وتؤثر في التوازنات الإقليمية، وتملك وزنًا ماليًا ضخمًا، وتتحرك داخل شبكة معقدة من التحالفات الدولية. لهذا جاءت قراءتها أكثر تركيبًا من كتابات ثقافية بحتة عجزت عن رؤية البعد الإستراتيجي للمملكة.

زيارات في أزمان مختلفة

علاقتها بالسعودية لم تكن إقامة يومية متواصلة لثلاثين عامًا، ومن المهم قول ذلك بدقة، لكنها كانت علاقة تراكمية ممتدة عبر عقود من الزيارات والمقابلات والمتابعة والعودة إلى البلاد في مراحل مختلفة. هذا النوع من المعرفة يختلف عن معرفة المقيم، لكنه يتفوق كثيرًا على معرفة السائح السياسي الذي يزور البلد أيامًا معدودة ثم يكتب أحكامًا نهائية. ميزة كارين أنها رأت المملكة أكثر من مرة، وفي أكثر من زمن، وتحت أكثر من ظرف. رأت السعودية في زمن النفط التقليدي، وفي سنوات الحرب الباردة، وفي لحظات التوتر الإقليمي، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وفي زمن صعود الأسئلة الاجتماعية الكبرى، ثم في لحظة التحول الشامل. من يرى بلدًا مرة واحدة يلتقط صورته، ومن يراه عبر عقود يلتقط حركته.

هذه نقطة شديدة الأهمية في الحالة السعودية. كثير من المراقبين الغربيين أخطؤوا حين ظنوا أن المملكة بلد ثابت لا يتحرك إلا بقرار ملكي أو أزمة أمنية أو تغير في أسعار النفط. الواقع كان أكثر تعقيدًا. المجتمع كان يتحول تحت السطح منذ سنوات طويلة. الجامعات تتوسع، المدن تكبر، أنماط الاستهلاك تتغير، الأجيال الجديدة تكتسب ثقة أعلى، النساء يدخلن مجالات أوسع، العلاقة بين الفرد والأسرة تعاد صياغتها بهدوء، والطموح الاجتماعي يرتفع بوتيرة أسرع من اللغة التقليدية المستخدمة لوصف البلد. من تجاهل هذه التحولات فوجئ لاحقًا بما ظنه انقلابًا مفاجئًا.

الكتاب الأشهر

كتابها الأشهر عن السعودية، On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines, and Future – عن السعودية: شعبها، ماضيها، دينها، خطوط صدعها، ومستقبلها، جاء محاولة واسعة لتقديم المملكة للقارئ الأمريكي بوصفها مجتمعًا وتاريخًا ودينًا ودولة ومستقبلًا، لا مجرد حليف نفطي. هذا وحده جعله مختلفًا عن نصوص كثيرة سبقته. الكتاب حاول شرح أن السعودية ليست كتلة واحدة، بل مجتمع متعدد المستويات، يحمل توترات بين المحافظة والتحديث، وبين الثروة والبطالة، وبين جيل نشأ في الوفرة وجيل جديد يريد فرصًا أكبر، وبين دولة قوية ومجتمع يتغير بوتيرة خاصة به.

قيمة هذا الكتاب أنه حاول بناء خريطة تفسيرية لا عرضًا غرائبيًا. تحدث عن علاقة الدولة بالثروة، وعن دور العائلة الحاكمة، وعن المؤسسة الدينية، وعن الشباب، وعن الاقتصاد الريعي، وعن التوقعات التي صنعتها الدولة نفسها حين رفعت مستويات المعيشة والتعليم. هذه قراءة أكثر جدية من اختزال المملكة في النفط أو الدين أو المرأة. لكنها بقيت، في النهاية، قراءة أمريكية من حيث الأدوات. كانت تبحث عن مناطق الضغط، وعن احتمالات التغيير، وعن مواطن الهشاشة، وعن التوترات التي قد تصنع مستقبلًا سياسيًا مختلفًا. هذا الميل طبيعي. كل كاتب يحمل معه لغته المعرفية. الكاتب الأمريكي يميل إلى سؤال الفرد، والشفافية، والمساءلة، والإنتاجية، والمؤسسات الحديثة. حين ينظر من خلال هذه العدسة إلى مجتمع مثل السعودية، فإنه يرى أشياء حقيقية، لكنه قد يغفل أشياء أخرى لا تقل أهمية: قوة الروابط الاجتماعية، مركزية الأسرة، قدرة المجتمعات المحافظة على التكيف التدريجي، وأشكال التفاوض غير المرئية بين الدولة والمجتمع. كثير من التغييرات في الشرق الأوسط لا تمر عبر الشعارات الصاخبة، بل عبر التراكم البطيء. في ذلك الكتاب بدت السعودية دولة معقدة لكنها قابلة للفهم. دولة محافظة، غنية، حليفة للغرب، تواجه تحديات الشباب والعمل والتعليم والإصلاح. كان يمكن للعقل الأمريكي أن يضع هذه العناصر في نموذج منطقي واضح: موارد ضخمة، مجتمع شاب، بنية تقليدية، حاجة إلى تحديث. هذا نموذج مريح لأنه قابل للشرح. لكنه لم يكن كافيًا لالتقاط ما سيحدث لاحقًا.

مرحلة جديدة وسريعة

ثم جاءت السعودية الثانية. السعودية التي لم تعد تكتفي بأن تُشرح للآخرين، بل قررت أن تعيد تعريف نفسها بسرعة كبيرة. هنا برز كتابها عن Mohammed bin Salman، The Man Who Would Be King. هذا الكتاب أكثر التصاقًا باللحظة الراهنة، لأن موضوعه ليس فقط رجلًا صاعدًا، بل انتقال دولة كاملة إلى مرحلة جديدة من الحركة المركزة والسريعة.

في الكتاب الأول كانت السعودية تُقرأ من خلال بنيتها. في الكتاب الثاني أصبحت تُقرأ من خلال الفاعل السياسي الذي جمع داخل يده طاقة القرار والتغيير. هذا التحول مهم جدًا. حين تصبح سرعة التغيير أعلى من قدرة النماذج القديمة على الشرح، يبدأ التركيز على الأشخاص الذين يقودون المرحلة. محمد بن سلمان ظهر هنا بوصفه نقطة تركيز لمشروع واسع: تنويع الاقتصاد، إعادة تشكيل المجال العام، إطلاق قطاعات جديدة، توسيع حضور المرأة، تحويل الدولة إلى لاعب استثماري عالمي، والدخول بقوة إلى السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا وصناعة الصورة.

بناء ما بعد النفط

العالم الغربي اعتاد طويلًا على سعودية بطيئة الإيقاع، محسوبة الخطوات، شديدة الحذر، تتحرك داخل قواعد معروفة. العقد الأخير أربك هذه الصورة. المملكة بدأت تتحرك بسرعة أعلى من التوقعات، وبطموح يتجاوز الدفاع عن المكانة إلى إعادة صناعة المكانة. لم تعد القضية إدارة النفط فقط، بل بناء ما بعد النفط. لم تعد المسألة حفظ الاستقرار فقط، بل إنتاج نموذج جديد من الدولة الخليجية ذات الحضور العالمي المتعدد. اضطرار كارين إلى كتابة كتاب جديد عن هذه المرحلة يحمل دلالة مهمة. أدوات الشرح القديمة لم تعد كافية. اللغة التي كانت تفسر سعودية الأمس لم تعد تكفي لسعودية المشاريع العملاقة، والصناديق السيادية العابرة للقارات، والمدن المستقبلية، والفعاليات العالمية، والانفتاح الاجتماعي المتسارع. البلد نفسه تغيّر، ولهذا كان على الكاتبة أن تغيّر زاوية النظر.

تطور النظرة الأمريكية حول السعودية

قراءة الكتابين معًا تكشف تطور النظرة الأمريكية أكثر مما تكشف تطور الكاتبة وحدها. في الأول نجد اهتمامًا بالبنية الاجتماعية والتوازنات الداخلية. في الثاني نجد اهتمامًا بالإرادة السياسية والقيادة وسرعة التحول. هذا الانتقال ليس خاصًا بكارين فقط، بل يعكس طريقة أمريكية شائعة في القراءة: حين يكون المجتمع ساكنًا نسبيًا يُفسَّر بالبنية، وحين يتحرك بسرعة يُفسَّر بالشخصيات الكبرى. كارين تميزت بأنها لم تقع بالكامل في السردية السطحية التي ترى السعودية مجرد نفط وحجاب وصحراء. كانت تدرك أن النساء لا يُفهمن من المظهر فقط، وأن الدين يعمل بطرق متعددة، وأن الأسرة لاعب مركزي في الاستقرار والتوتر، وأن المجتمع أكثر تعقيدًا من صورته الإعلامية. لكنها بقيت ابنة العقل الأمريكي الذي يسأل دائمًا: أين الشفافية؟ أين الفرد؟ أين الإنتاجية؟ أين مراكز الخلل؟ هذا ليس عيبًا بقدر ما هو حدود طبيعية لأي مراقب. الكتب التي تُكتب عن السعودية تكشف شيئًا آخر غير السعودية نفسها. تكشف أيضًا المجتمعات التي أنتجت تلك الكتب. النص الأمريكي عن المملكة يخبرنا عن أمريكا بقدر ما يخبرنا عن الخليج. يخبرنا عمّا يعتبره الغرب طبيعيًا، وعمّا يراه استثناءً، وعمّا ينتظره من الدولة الحديثة، وعمّا يربكه حين يجد مجتمعًا ناجحًا لا يسير بالكامل وفق القوالب الغربية المألوفة. لهذا تبقى كارين إليوت هاوس من أهم الأصوات الغربية التي تناولت السعودية بجدية. ليست لأنها امتلكت الحقيقة النهائية، فالحقيقة النهائية عن أي بلد وهم لا أكثر، بل لأنها تابعت المملكة زمنًا طويلًا، وكتبت عنها في مرحلتين مختلفتين تمامًا: مرحلة كان العالم يظن أنه فهمها، ومرحلة أجبرت العالم على الاعتراف بأنه يحتاج إلى فهم جديد. بين هاتين السعوديتين تقف كارين شاهدة على تحوّل بلد، وشاهدة أيضًا على ارتباك من حاول تفسيره.

تغيير ممتد منذ سنوات

من موقع الخبرة الطويلة داخل السعودية، أرى أن ما يجعل الكتاب الثاني أهم من الأول ليس فقط ارتباطه باللحظة الراهنة، بل لأنه يلتقط حقيقة أساسية غابت عن كثير من الكتابات السابقة: التغيير في السعودية لم يبدأ من الصفر، بل كان يتراكم تحت السطح سنوات طويلة ثم وجد لحظة سياسية كثّفته وسرّعته وأعادت توجيهه. التعليم كان يتوسع منذ زمن، المدن كانت تتحول، الشباب كانوا يحملون طموحات مختلفة، النساء كنّ يوسعن حضورهن، الاقتصاد كان يواجه حدود النموذج الريعي القديم، والمجتمع كان يتغير بالفعل. ما حدث في المرحلة الجديدة أن هذه الطاقة المتراكمة انتقلت من التحول البطيء إلى التحول المعلن والممركز.

أختلف مع بعض القراءات الغربية التي ترى الأمر كأنه قطيعة مطلقة مع ماضٍ ثابت، لأن من عاش داخل السعودية يعرف أن التحول الأخير شديد العمق، لكنه ليس معجزة خرجت من فراغ. هو إعادة تنظيم وتسريع وإطلاق لما كان يتكون ببطء. يصبح كتاب كارين الثاني مهمًا لأنه يلتقط القوة الحالية، لكنه يحتاج أيضًا إلى من يضع هذه القوة داخل تاريخ اجتماعي أطول، لا فقط داخل سيرة رجل واحد. المجتمعات لا تتحول بقرار واحد مهما كان قويًا، بل بقرار يلتقي مع تراكمات جاهزة للحركة.