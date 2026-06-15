فانس: أميركا تنتظر فتح مضيق هرمز "بدون رسوم"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوما على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

وردا على سؤال من قناة "سي إن بي سي" حول ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح الممر المائي الحيوي بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوما أو لفترة أطول، قال فانس "ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي على الفور.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية​​​. تهانينا للجميع".

وأضاف "بموجب هذا، أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم، وفي الوقت نفسه أفوض الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".