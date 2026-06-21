طهران تتهم واشنطن بخرق مذكرة التفاهم وتغلق مضيق هرمز مجددا

نقلت وكالة أنباء مهر ​الإيرانية الرسمية عن ‌مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة العسكرية المشتركة ​العليا في ​إيران، قوله، اليوم السبت، ⁠إن مضيق هرمز ​سيغلق أمام حركة ​الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات ​لاتفاق وقف ​إطلاق النار من جانب الولايات ‌المتحدة ⁠وإسرائيل.

وأضافت القيادة أن الإغلاق هو "الخطوة الأولى" ردا على ما ​وصفته ​بخرق ⁠الالتزامات، وحذرت من اتخاذ مزيد ​من الإجراءات ​في ⁠حالة استمرار "العدوان".

وألقى التصعيد الإسرائيلي في لبنان السبت، بظلاله على المفاوضات الأمريكية الإيرانية المرتقبة في سويسرا، التي أرجأتها إيران الجمعة، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان. وبعد تأجيل المفاوضات في سويسرا صباح الجمعة، أعلن مسؤول أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، دخل حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة، وإثر ذلك، توجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا مساء الجمعة، لعقد مفاوضات مع إيران، بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق النهائي لإنهاء حرب إيران، بعدما وقع الجانبان مذكرة تفاهم أولية الأسبوع الماضي.

ولكن إسرائيل، صعدت هجماتها منذ منتصف ليل السبت، وشنت المزيد من الغارات صباح السبت، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في لبنان.

بدوره قال ​نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ​في مقابلة ​مع "فوكس نيوز"، إنه ​يتوقع التوجه إلى سويسرا ​لإجراء ​محادثات مع إيران ‌قريبا. وأضاف "أتوقع ⁠أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ​ولكن ​كما ⁠تعلمون، الأمر ​يتطلب ​تنسيقا ⁠دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية".

غموض في مصير المحادثات

ومع احتدام القتال، لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان أي محادثات جوهرية قريبا من أجل ترجمة اتفاق مؤقت يتألف ​من 14 بندا تسنى التوصل إليه الأسبوع الماضي ​إلى اتفاق ملموس لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وذكرت سويسرا ⁠أنها تواصل توفير "بيئة سرية وموثوقة" في منتجع بورجنشتوك الجبلي لتسهيل المناقشات. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها لن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المشاركين ومحتوى المحادثات من أجل السرية.

وينص الاتفاق المؤقت على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والإفراج عن أصول مجمدة بعشرات المليارات من الدولارات، إضافة إلى منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات إيران ⁠النفطية.

ترمب يهاجم الديمقراطيين

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الديمقراطيين في الولايات المتحدة، لهجومهم على الاتفاق مع طهران، قائلاً إن إيران "هزمت عسكرياً". وأضاف في منشور على "تروث سوشيال": "من المضحك كيف يحب الديمقراطيون القول إن إيران أصبحت في وضع أقوى اليوم مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، رغم أنها هُزمت عسكرياً، ولم يعد لديها بحرية أو قوة جوية. لهذا أسميهم الأغبياء!".

16 قتيلا في لبنان

وقال الدفاع المدني اللبناني إن غارات إسرائيلية قتلت 16 شخصا على الأقل اليوم، ‌بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، وقالت إسرائيل إن هجماتها رد على مقذوفات أطلقتها الجماعة المدعومة من إيران.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مواقع متعددة في الجنوب وسهل البقاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من ​50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن هذا أدى إلى شن ​غارات على ما وصفها بأنها "أهداف تابعة لحزب الله".

ووصف الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من ⁠جنوب لبنان، في بيان هجمات حزب الله بأنها انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إنه لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار ​وفقا للتوجيهات السياسية، وإنه سيرد بحزم على أي هجمات تستهدف المدنيين أو القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله أيضا إنه لا يزال ملتزما ​بوقف إطلاق النار، لكنه سيتصدى "لأي محاولة يُقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله".

وذكرت الجماعة أن القوات الإسرائيلية حاولت خلال الليل التسلل إلى منطقة مرتفع علي الطاهر في جنوب لبنان. وأضافت أن مقاتليها اشتبكوا مع تلك القوات، وبعد ذلك شنت إسرائيل غارات جوية داخل وخارج منطقة العمليات.

وقال مسؤول كبير في ​حزب الله، إن الجماعة لن تسمح لإسرائيل "بحرية الحركة" في ما وصفتها بالأراضي اللبنانية المحتلة، مضيفا أن المقاومة تظل مشروعة ​ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان.

وتسلط أعمال العنف هذه الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار، الذي يهدف لوقف تصاعد العنف المستمر منذ أشهر، ‌وكذلك ⁠على هشاشة الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الذي من أركانه إنهاء الصراع في لبنان.

ضربات قاتلة

قال مسؤول محلي في باريش إن إحدى الضربات الإسرائيلية قصفت مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق في البلدة الجنوبية الواقعة بمنطقة صور مما أودى بحياة أب وأم وطفليهما.

وقال الجيش اللبناني إن غارة إسرائيلية قتلت عسكريا على طريق كفررمان-النبطية مضيفا أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة ​أي حل يتيح إعادة الاستقرار في ​لبنان".

وقالت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية ⁠باللغة العربية إيلا واوية عبر إكس، "إذا توقف حزب الله عن خرق الاتفاقات وامتنع عن أنشطته العدائية، يمكن تحقيق الهدوء والاستقرار لكلا الطرفين، الإسرائيلي واللبناني".

وأضافت "الوجود في المنطقة الأمنية يهدف إلى إزالة التهديدات وتفكيك ​البنى العسكرية التي بناها حزب الله على مدى سنوات، وليس إلى المساس بالمواطنين اللبنانيين".

وقال مسؤول ​أمريكي إن اتفاق وقف ⁠إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) الجمعة، وأكد مسؤول إسرائيلي كبير ومصدران من حزب الله الاتفاق.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن 3912 شخصا سقطوا قتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، بينهم مسعفون ونساء وأطفال. وتقول السلطات الإسرائيلية إن ⁠32 جنديا ​على الأقل وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في الأعمال القتالية الحالية.

ويدعو التفاهم بين ​الولايات المتحدة وإيران الموقع الأسبوع الماضي إلى إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية التي تشنها أطراف الحرب وحلفاؤها على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وتعارض إسرائيل، التي ​لم تشارك في تلك المفاوضات، بنودا تقول إنها قد تفرض قيودا على حملتها العسكرية في لبنان.

ملخص للأحداث في المنطقة

- إيران تغلق مضيق هرمز وتتهم أمريكا بخرق مذكرة التفاهم

- واشنطن: سنمنح فرصة للمفاوضات مع إيران

- ويتكوف يتوجه إلى سويسرا للقاء وفد إيران

- إسرائيل: الغارات رد على إطلاق حزب الله مقذوفات

- حزب الله: لا يمكن لإسرائيل التحرك بحرية في لبنان

- الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يزال ملتزما بالاتفاق

- الاشتباكات تهدد الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران