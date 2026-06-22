أوكرانيا تهاجم القرم والغارات الروسية متواصلة

قال حاكم عينته روسيا إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون ​في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على شبه ‌جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو.

من ناحية أخرى قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة ​أسفر عن مقتل شخص على متن عبارة ركاب ​واشتعال النيران في محطة للنفط.

وأكد الرئيس الأوكراني ⁠فولوديمير زيلينسكي مسؤولية الجيش الأوكراني عن الهجمات.

وقالت وزارة ​الدفاع الروسية إنها أسقطت 239 طائرة مسيرة أوكرانية ​خلال الليل.

وقال سيرجي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، إن محطات الوقود هناك أوقفت جميع المبيعات للأفراد والشركات، ​مع قصر الإمدادات على الهيئات الحكومية التي ​تضمن سير العمل والأمن في شبه الجزيرة.

وكثفت أوكرانيا في الفترة ‌الأخيرة ⁠هجماتها بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، حيث أسطول روسيا في البحر الأسود، مستهدفة طرق الإمداد في المنطقة مما أدى إلى أزمة وقود متزامنة مع ​بدء موسم ​العطلات.

وأفادت شركة ⁠محلية مشغلة لشبكة الكهرباء بوقوع انقطاعات في عدة مناطق جراء أضرار لحقت بالبنية ​التحتية للكهرباء، فيما جرى تعليق خدمة العبارات ​عبر مضيق ⁠كيرتش، الواقع بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، مؤقتا.

وأوقفت السلطات حركة المرور على الجسر الذي يربط ⁠القرم ​بإقليم كراسنودار الروسي لأكثر من 9 ​ساعات، ما أدى إلى تأخر 11 قطارا عن مواعيدها.

المسيرات الأوكرانية تصل سيبيريا

كما أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته استهدفت منشأة لمعالجة النفط في منطقة تيومين الروسية في سيبيريا الغربية. وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «نُفذت المهمة بواسطة الطائرات المسيرة الجديدة المطورة من طراز FP التي باتت قادرة الآن على بلوغ أهداف على مسافات تصل إلى 3.000 كيلومتر. أنا ممتن لمهندسي فاير بوينت».

هجوم روسي على منشآت للطاقة

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت بطائرات مسيرة من طراز «غيربيرا» منشآت طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعات كييف وسومي وتشيرنيغوف، إضافة إلى الجزء من جمهورية دونيتسك الشعبية الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية.

وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية: «تظهر لقطات مصورة قيام مشغلي الطائرات المسيرة من طراز «غيربيرا» التابعين لقوات الأنظمة المسيرة في وزارة الدفاع الروسية باستهداف منشآت للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعات كييف وسومي وتشيرنيغوف الأوكرانية وفي الجزء المحتل من جمهورية دونيتسك الشعبية».

وأشار البيان إلى أنه في 19 يونيو، تم تدمير منشأة طاقة مهمة تستخدمها القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة زولوتشيف في مقاطعة خاركوف بمسيرة «غيران».