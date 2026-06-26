زلزال عنيف يهز جنوب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 6,5 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين، اليوم الجمعة، وفقا لما أورده المعهد الأميركي للجيوفيزياء. يأتي زلزال اليوم بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.

وأظهرت بيانات المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 ت غ)، على عمق 65,7 كيلومترا، وعلى بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة "سارانغاني" في جزيرة "مينداناو". ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

وقال جيرسون تالاهيغ مسؤول الإسعاف في مدينة "سانتا ماريا": "كان قويا جدا، لكن الأمر كان سريعا. شاهدنا الطاولة وبعض المصابيح تهتز".

ولم يتم الإبلاغ، حتى الآن، عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وكان زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب الفلبين في الثامن من يونيو الجاري، وتسبّب بانهيار مبان وانزلاقات تربة، مخلفا 81 قتيلا وأكثر من 1300 جريح، فضلا عن تشريد الآلاف.

وتقع الفلبين على "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة زلزالية نشطة تمتد من اليابان حتى جنوب شرق آسيا.