قصف أوكراني يطال مصنع أسلحة روسيا وسط تصعيد جوي عنيف

تبادلت كييف وموسكو الهجمات خلال الليل، إذ أدت ضربات روسية على أوكرانيا إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما قالت موسكو إن الضربات الأوكرانية على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا وداخلها أودت بحياة شخص واحد وأصابت عشرة آخرين. واستهدفت القوات الروسية منشآت إنتاج تابعة لمجموعة «نافتوغاز»، أكبر شركة وطنية للنفط والغاز في أوكرانيا، في منطقتي بولتافا وخاركيف، ضمن وابل من الهجمات تضمّن استخدام 129 طائرة مسيّرة أُسقطت أو أُعيقت 113 منها، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ فلامينجو أوكرانية الصنع ​أصابت خلال الليل مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات ‌أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة فولجوجراد الروسية. وأضاف عبر تطبيق «تيليجرام» أن الضربات تسببت في اندلاع حريق داخل مباني مصنع ​تيتان-بريكادي.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن طائراته المسيرة استهدفت ​أيضا محطة ضخ النفط «فتوروفو» في منطقة فلاديمير الروسية، ⁠وذلك للمرة الثانية خلال هذا الشهر.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أنه يوثّق تلك الضربات، مؤكدا أن «تيتان-بارريكادي» مجمّع صناعي كبير ينتج أنظمة مدفعية ومعدات عسكرية أخرى، بينها عناصر لمنصات إطلاق صواريخ تُستخدم في ضربات ضد أوكرانيا، وكتب: «كل منشأة دفاعية روسية تشارك في الحرب ضد أوكرانيا هي هدف مشروع لضرباتنا بعيدة المدى».

ضحايا في أوكرانيا

وفي منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، قُتل شخص واحد وأُصيب شخصان اثنان في أعقاب موجة من الضربات. وقال أولكسندر غانجا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، على «تيليجرام» إن «العدو هاجم حيين في المنطقة أكثر من 30 مرة بالطائرات المسيّرة والقنابل الجوية».

وفي منطقة سومي شمالا، أفاد الحاكم العسكري الإقليمي أوليغ غريغوروف بأن رجلا يبلغ من العمر 66 عاما قُتل في هجوم بطائرة مسيّرة روسية استهدفت منزلا، مضيفا أن «هجوما ضخما» في مكان آخر من المنطقة أصاب عشرة أشخاص. وأكدت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن ضربات على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد أدت إلى إصابة تسعة أشخاص، بينهم طفلان اثنان، مشيرة إلى أن «هجوم العدو تسبب في دمار واسع في البنية التحتية المدنية للمدينة، إذ تضرر جزئيا مبنى سكني مرتفع، وأنقذ عمال الإنقاذ شخصين اثنين من تحت الأنقاض».

استهداف محطة نفط روسية

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني «إس إس يو» أنه استهدف محطة ضخ النفط «فطوروفو» في روسيا للمرة الثانية خلال شهر يونيو، موضحا في تقارير أولية أن طائرات مسيّرة أصابت المباني التقنية في المنشأة. وتزوّد محطة «فطوروفو» الوقود إلى موسكو وتُستخدم أيضا لتوريد المنتجات النفطية المخصصة للتصدير عبر موانئ بحر البلطيق.

وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الروسية قصفها اليومي لمناطق أوكرانية عدة، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة تلحق بالبنية التحتية، إذ تقصف روسيا أوكرانيا بشكل شبه يومي منذ بداية غزوها الواسع النطاق للبلاد في فبراير 2022.