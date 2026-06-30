كيكو فوجيموري تفوز برئاسة بيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت مرشحة حزب "القوة الشعبية" اليميني، كيكو فوجيموري، في الجولة الثانية (الإعادة) من الانتخابات الرئاسية في بيرو.

وتعهدت رئيسة بيرو المنتخبة، عقب إعلان فوزها على المرشح اليساري روبرتو سانشيز، بإعادة "النظام والأمل" إلى بلادها الواقعة في أميركا اللاتينية.

وأظهرت النتائج النهائية فوز فوجيموري في جولة الإعادة على منافسها سانشيز بفارق طفيف لم يتجاوز 50 ألف صوت، من أصل أكثر من 18 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها.

ومن المقرر أن تتولى فوجيموري مهام منصبها في 28 يوليو المقبل، لولاية رئاسية تمتد خمس سنوات.